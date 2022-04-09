سعوديون يتداولون فيديو “طالب يعتدي على معلم”.. وإدارة التعليم ترد

كل الوطن – فريق التحرير: قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، إن مقطع الفيديو الذي انتشر، وقيل إنه لطالب يعتدي بالضرب على معلم “غير صحيح”.

وانتشر المقطع الذي يصور شابا وهو يضرب شخصا أكبر منه سنا، على المنصات الاجتماعية في السعودية، مرفوقا بتعليقات زعمت أنه لطالب يضرب أستاذه، خصوصا وأن الحادثة وقعت قرب مدرسة.

لكن بيانا لشرطة منطقة عسير، حيث سجل المقطع، قال مساء الجمعة إن الشرطة استدعت شخصين إثر مشاجرة أمام مدرسة بمحافظة خميس مشيط وآخر لتوثيق ذلك ونشره.

وقال بيان الشرطة إنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

من جانبها قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، إن الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين، بعد خروجهما من المدرسة، بعد ظهر الأربعاء.

شرطة منطقة عسير تستدعي شخصين إثر مشاجرة أمام مدرسة بمحافظة خميس مشيط وآخر لتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/2Jqe3DxTjP — الأمن العام (@security_gov) April 8, 2022

وأكدت ذات الهيئة أن المدرسة اتخذت التدابير اللازمة في حينها وأنهت الخلاف.

كما أوضحت أنها اتخذت “الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير الحادثة ونشرها، وإثارة الرأي العام، وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع، وغير دقيقة”.

يُذكر أن الفيديو أثار الرأي العام السعودي، وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، والجمعة.

وندد كثيرون بما حدث اعتقادا منهم أن الأمر يتعلق فعلا بمشاجرة بين طالب وأستاذه.