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البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : السبت 9 أبريل 2022 - 11:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

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