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البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : السبت 9 أبريل 2022 - 11:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحريرعربي ودولي
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بالفيديو: بعد أن اقترح تحديد شهر قمري للصيام.. ممثل تونسي: لا أعتذر...
السعودية.. تدشين المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة – فيديو
موقع “هسبريس”: الخارجية الإسبانية تنشر خريطة المغرب كاملا (صور)
بالفيديو.. شجار بين معتمرين داخل المسجد الحرام
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