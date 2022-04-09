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بالفيديو.. كيف أصبحت المدينة المنورة بعد 100عام؟

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : السبت 9 أبريل 2022 - 11:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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بالفيديو.. كيف أصبحت المدينة المنورة بعد 100عام؟

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” السعودية تقريرا مصورا سلطت من خلاله الضوء على مراحل النهضة التي شهدتها المدينة المنورة على مدى الـ100 عام الماضية.
ويظهر التقرير المصور مراحل تطوير مختلف المجالات الخدمية في المدينة، بما في ذلك بمجالات الكهرباء والبريد والعمران والتعليم وغيرها.

وجاء هذا التقرير غداة زيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان للمدينة المنورة وإطلاقه مشروع توسعة مسجد قباء، أقدم مسجد في تاريخ الإسلام، وحمل المشروع تسمية “الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

ويهدف مشروع توسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصل، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.

المصدر: الإخبارية

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