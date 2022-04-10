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السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 10 أبريل 2022 - 6:02 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء، للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “رقيب” حتى “جندي”.

وعلى حسابها في “تويتر”، كشفت وزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد، لكل من الرجال والنساء، وفقا للشهادات التي يحملونها.

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