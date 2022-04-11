  1. الرئيسية
  2. »
  3. جرائم وحوادث

مصرع بطلة تونسية في رياضة الأشرعة بعد غرق زورقها أثناء التمارين‎‎ (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 11 أبريل 2022 - 2:25 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
مصرع بطلة تونسية في رياضة الأشرعة بعد غرق زورقها أثناء التمارين‎‎ (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام تونسية بمصرع البطلة التونسية في رياضة الأشرعة آية قزقز ظهر يوم الأحد بعد غرق الزورق الذي كانت تستخدمه مع شقيقتها التوأم سارة خلال التمارين.
وذكرت إذاعة “موزاييك” أن الحادثة تمثلت في انقلاب الزورق الشراعي بسبب الرياح.

وأشارت إلى أن شقيقتها سارة تمكنت من النجاة لكن آية قزقز لقيت مصرهعا.

وأكدت أنه قد تم فتح بحث في الحادثة وتم نقل جثة الفقيدة إلى المستشفى.

يذكر أن التوأم آية وسارة قزقز قد مثلتا تونس خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو في الصائفة الفارطة وهما أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 ربيعا.

المصدر: “موزاييك”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة