الأردن.. استياء من نقش اسم صحابي على الحاويات والبلدية تتحرك (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: استنكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن نقش اسم صحابي على الحاويات في منطقة شرحبيل بن حسنة بالأغوار.

ووفقا للصور المتداولة فإن البلدية اقتبست اسم الصحابي شرحبيل بن حسنة وقامت بحفر اسمه على “الحاويات الجديدة” مما أثار استياء الكثيرين.

وتداول ناشطون صورة لإحدى حاويات القمامة المعروضة مطبوع عليها اسم الصحابي وهو الاسم المعتمد لبلدية شرحبيل بن حسنة الواقعة في لواء الأغوار الشمالية.

وطالب مواطنون اعتراف البلدية والمصنع بخطئهما واعتذارهما مع ضرورة إزالة الاسم من على حاويات القمامة الذي يشكله إساءة لاسم الصحابي.

وبعد تداول الصور، أكد رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة، محمد المرايحة، أن “حاويات النفايات” التي تم توزيعها وكتب عليها اسم الصحابي شرحبيل بن حسنة طرح عطاؤها وتم استلامها خلال إدارة اللجان للبلديات وقبل إجراء الانتخابات البلدية.

وقال إن الحاويات البالغ عددها 150 كانت في مستودعات البلدية، وتم توزيع 30 منها، وسيتم سحبها وشطب اسم الصحابي عنها، واستبدالها باسم المنطقتين التابعتين للبلدية (الكريمة، ووادي الريان)، ومحاسبة من قام باستلام حاويات النفايات ومن اعتمدها.

وأضاف أنه لم يراقب الحاويات قبل توزيعها، وهي متواجدة الآن بساحة البلدية، وتم اخفاء اسم الصحابي عنها كمعالجة أولية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

عمان