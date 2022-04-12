البنك المركزي السعودي يعلن عن تحديث الإجراءات الاحترازية لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلّغة للبنوك العاملة في المملكة.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن “التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقا”، لافتا إلى أنه “يجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك”.

هذا وتضمن التحديث “إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية، على أن يتم العمل بالتعليمات المحدثة اعتبارا من اليوم الثلاثاء”.

وشدد “البنك المركزي” على عملاء البنوك “ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها”.

المصدر: “واس”