الهيئة العامة للأوقاف تعلن وظائف إدارية للرجال والنساء في مقرها بالرياض

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء في مقرها الرئيسي (بالرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير مشاريع التحفيز والمشاركة المجتمعية (الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة صناعية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إعداد نطاق المشاريع وتجهيز الكراسات ومراجعة العروض وفقاً لنطاق العمل ورفع التوصيات.

– رئيس قسم الإعلام (الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس (إعلام، علاقات عامة) أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إعداد وإدارة وتنفيذ استراتيجية التواصل مع المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية لنشر وتغطية أنشطة الهيئة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة.

– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث الخبرة والمهارات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

– تعليم الأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3psWaB3