رحلة ماء زمزم من البئر إلى أن يروي ظمأ المعتمرين

كل الوطن – فريق التحرير: تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال منظومتها الخدمية على تقديم خدمات متنوعة هدفها إعانة القاصدين والزوار على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومن تلك الخدمات المباركة خدمة سقيا ماء زمزم، حيث تشرف الرئاسة على ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها للمعتمرين والقاصدين بأيسر السبل، وذلك بسحبها من بئر زمزم وتنقيتها وتوزيعها آلياً بأحدث التقنيات العالمية وذلك حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر.

التنقية والتعقيم

وتمر رحلة المياه المباركة من بئر زمزم، وصولاً لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدة مراحل، من أهمها التنقية والتعقيم، وذلك بضخ المياه الخام من بئر زمزم عن طريق مضختين عملاقتين بقدرة 360 مترا مكعبا بالساعة تقوم بسحب مياه زمزم من البئر وضخها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، والذي يقوم بدوره بتخزين المياه وإجراء أعمال التعقيم ثم إرسال مياه زمزم إلى محطة خزان زمزم وإلى محطة سبيل الملك عبدالعزيز.

ضخ المياه المسحوبة

يتم ضخ المياه المباركة عبر خطوط نقل المياه الخام التي تبلغ 4 كيلومترات تقريبا وهي مصنوعة من مادة الحديد غير القابل للصدأ (استانلس ستيل) حيث يوجد على طول الخطوط غرف هواء وغسيل وغرف تحكم موصولة بوسائط خاصة بالتحكم.

بعد ذلك، تخزن المياه من البئر في خزانات سعة 5000 متر مكعب، وهو مقسم إلى جزأين ومبني من الخرسانة المسلحة.

مرحلة تنقية المياه

بعد عملية تخزين المياه يتم نقلها إلى محطة التنقية وفلترة مياه زمزم وإنتاج المياه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر، ثم نقل المياه المنتجة بعدها إلى خزاني كدي سعة 10000م3 وسبيل الملك عبد العزيز، فيزود المسجد الحرام بماء زمزم من خزان كدي وتعبأ صهاريج زمزم للمسجد النبوي من سبيل الملك عبدالعزيز، كما يتم الضخ إلى مصنع الإنتاج حيث يتم إنتاج عبوات ماء زمزم 5 لترات.

نقاط التوزيع

تنتقل المياه المنتجة من خزان كدي بعد إعادة تنقيتها عن طريق الأشعة فوق البنفسجية عبر أنابيب غير قابلة للصدأ (استانلس استيل) إلى محطات تبريد مياه زمزم حول المسجد الحرام، حيث يتم ضخها إلى نقاط تعبئة الحافظات ومشربيات مياه زمزم في المسجد الحرام.

التعقيم والمعالجة

ويسبق كل مرحلة من المراحل الأساسية عملية أخذ عينات وتحليل لمياه زمزم للتأكد من مواصفاتها وخصائصها، ويخضع الماء المبارك في جميع مراحل رحلته إلى أخذ عينات عشوائية يتم تحليلها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات، وتتم عملية فحص عينات ماء زمزم بالتقنية المستخدمة في الفحص بالخطوات التالية:

-فيزيائياً بالتأكد بعد أخذ العينة من خلوها من أي شوائب ترى بالعين المجردة، وكيميائياً بتحليل جميع مركباتها بأجهزة مخصصة ومطابقتها بالمواصفات والمقايس، وبكتيريولوجيا: بفحص المياه بمواد مخصصة باستزراع البكتيريا والميكروبات، كما تستخدم تقنيات خاصة ذات كفاءة عالية مخصصة لفحص المياه في المختبر ومنها: أجهزة الكيمياء: – جهاز الفحص الفوري للكلور- جهاز قياس الحمضية والقلوية للمياه ph – جهاز تحليل جميع مركبات وعناصر المياه.

أجهزة الميكروبيولوجي: جهاز لتحضين البكتيريا ونموها في أسرع وقت للكشف عن البكتيريا والميكروبات- جهاز كبينة السلامة للعمل على زراعة البكتيريا في بيئة منعزلة عن أي تلوث خارجي، لضمان مستوى التحاليل- جهاز الميكروسكوب لمعرفة أنواع البكتيريا ومصدرها، وأن مدة الفحص تتراوح بين 24 و48ساعة بالنسبة للميكروبيولوجي، وساعتين إلى 4 ساعات للفحص الكيميائي.