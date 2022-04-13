تفويج أكثر من مليونَي معتمر خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة استطاعت بتضافر الجهود وتكامل الخدمات المقدمة، ومشاركة القطاعات المختصة، تفويج أكثر من مليونَي معتمر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.

وأوضح أن الجهود أدت إلى توفير الخدمات كافة لقاصدي بيت الله الحرام التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وسط أجواءٍ روحانية يحفها الأمن والأمان.

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وبيّن أنه خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان شهد الحرمان الشريفان توافد أعدادٍ من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الاحترازات، وأخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال العديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.