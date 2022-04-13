الكويت.. القبض على شخص اعتدى على مسن بطريقة وحشية في جمعية الظهر التعاونية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص كان قد اعتدى بالضرب المبرح على مسن بإحدى الجمعيات التعاونية في محافظة الأحمدي مؤخراً.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، إن الشخص المعني ألقي القبض عليه، وسجلت بحقه قضية اعتداء بالضرب.

وأشارت إلى أن التهمة التي وجهت له “قيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد فروع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي”.

فيديو.. وزارة الداخلية بـ #الكويت تلقي القبض على شخص اعتدى على مسن في جمعية الظهر التعاونية.

..

..

سناب:https://t.co/BKiyYcnwqqpic.twitter.com/PTT8uCXz9s — تحديث (@Updateksa) April 12, 2022

وأوضحت الإدارة التابعة للداخلية الكويتية أنه “بعد الاستعلام عنه اتضح أنه من أرباب السوابق، ومسجل بحقه عدة قضايا، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكان مسن كويتي قد تعرض لحادثة اعتداء وصفت بالجديدة، في جمعية “الظهر” بمحافظة الأحمدي، ما أثار غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي وثق لحظات الاعتداء على المسن من قبل شخص دخل إلى الجمعية وانهال عليه بالضرب المبرح.

وأظهر المقطع المصور دخول المعتدي إلى الجمعية بمنطقة “الظهر الجليب”، واعتداءه على رجل كويتي مسن كان يجلس على مقعد في الجمعية، وانهال عليه بالضرب المبرح، وقام بجره إلى الخارج بطريقة وصفت بالوحشية، ووجه إليه عدة لكمات وضربات في الرأس والظهر.