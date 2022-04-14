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بايدن السعودي يثير تفاعلاً أمريكياً
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 14 أبريل 2022 - 1:27 مساءً
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بن سلمان وغوتيريش يبحثان هدنة اليمن ودعم الأونروا
تأسس في البحرين.. بيع موقع “كووورة” مقابل 25 مليون دولار
السعودية والكويت تتفقان على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة المشترك وتوجهان...
الكويت.. القبض على شخص اعتدى على مسن بطريقة وحشية في جمعية الظهر...
المركز السعودي للأمن السيبراني يحذر من ثغرة بمتصفح “غوغل كروم”
خادم الحرمين وولي عهده يبرقان لرئيس الوزراء الباكستاني المنتخب
تفويج أكثر من مليونَي معتمر خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان
رحلة ماء زمزم من البئر إلى أن يروي ظمأ المعتمرين
البيئة السعودية: اكتشاف لقاح لتحصين الماشية ضد “الخراريج”
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