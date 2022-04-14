ماذا تحمل زيارة ميقاتي المرتقبة إلى السعودية؟

كل الوطن – نقلا عن الخليج أونلاين: انفراجة سياسية على لبنان، بعد أشهر من الأزمة مع دول الخليج، على وقع تناحر سياسي لم يأبه بانزلاق البلاد أكثر نحو الهاوية الاقتصادية والاجتماعية، وسط محاولات لانتشاله مع الأزمة التي يعيشها.

وأعادت دول الخليج العربية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع لبنان، بعد قطيعة استمرت أشهراً بسبب الهيمنة الإيرانية على مفاصل لبنان، ومحاولة تحويله لمنصة متقدمة لمهاجمة دول الخليج، في وقت بدت فيه ملامح الانهيار الاقتصادي واضحة في لبنان، ولا سيما الحديث عن إفلاسه.

وتسارعت الخطوات لاستعادة العلاقات، خصوصاً مع السعودية، وهو ما بدا لافتاً من إعلان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيزور الرياض خلال شهر رمضان الجاري، ليبرز التساؤل حول ما تحمله الزيارة المرتقبة والرسائل منها.

ميقاتي إلى الرياض

ستكون أول زيارة لميقاتي منذ تسلمه منصبه، خلال شهر رمضان، بعد خطوات لإنهاء أزمة دبلوماسية استمرت أشهراً بسبب تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي اعتبرت مسيئة للخليج ولدور “تحالف دعم الشرعية” في اليمن.

وقال ميقاتي، في 11 أبريل، بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري العائد لتوه إلى لبنان: “أنا بإذن الله سأقوم بزيارة للسعودية قريباً جداً، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك”، مضيفاً: “لم أشعر يوماً بأن السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني، فنحن نعلم تماماً أن اللبنانيين الموجودين في المملكة محاطون بكل رعاية واهتمام من قبل القيادة”.

وتابع: “سعدت جداً هذا المساء بلقاء سعادة سفير السعودية في لبنان الصديق وليد البخاري. وسعادتي نابعة من عودته إلى لبنان بعد هذا الغياب القسري، وقد سمعت من سعادته حرص المملكة، ملكاً وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان وأن تكون دائماً إلى جانب لبنان”.

وتحدث ميقاتي عن الأزمة الأخيرة مع الخليج، متجنباً وصفها بأزمة، وقال: “لم نتحدث عن الغيمة التي مرت في المرحلة السابقة؛ لأن العلاقات تمر أحياناً بمطبات، ونحن لا نريد أن نذكرها، بل ذكرنا سوية العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان”، وكان يشير إلى فحوى محادثاته مع بخاري.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن السفير السعودي تحدث “عن الشراكة الفرنسية – السعودية فيما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان”، وقال: إن “عودته في هذا الشهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني”.

عودة العلاقات

هذه التصريحات جاءت بعد إعلان وزارتي الخارجية السعودية والكويتية، في 7 أبريل 2022، عودة سفيري بلادهما إلى لبنان، حيث شددت الرياض، في بيان لها، على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي”.

وقالت الخارجية: إن “عودة السفير السعودي إلى لبنان جاءت استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

بدورها قالت وزارة الخارجية الكويتية: “في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في لبنان باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون، ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول المجلس، فإن الكويت تعلن عودة سفيرها لدى لبنان”.

وشددت الوزارة على أهمية لبنان وعودته إلى محيطه العربي بكافة مؤسساته وأجهزته الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام هناك.

وكانت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية أبدتا، في 22 مارس الماضي، ترحيبهما بما تضمَّنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية حول وقف الأنشطة العسكرية والسياسية التي تمس المملكة والخليج، وتهريب المخدرات.