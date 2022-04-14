السعودية تعلن احباط تهريب 456 ألف قرص مخدّر

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 456 ألف قرص “إمفيتامين” مخدر.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، قال المتحدث باسم المديرية، محمد النجيدي، إن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر”.

وأوضح النجيدي أن “المخدرات كانت مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد”.

إحباط محاولة تهريب (456,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، والقبض على مستقبليها في جدة والرياض.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/BW7nXl71L3 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 13, 2022

وأشار إلى أنه قُبض على مستقبليها في مدينتي جدة والرياض، وهم 3 مصريين وسوري وسعوديان اثنان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

وتعلن السعودية بين حينٍ وآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات إلى المملكة عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار، واعتقال مهربين.

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.