غروندبيرغ: الرياض ومسقط عملتا من أجل الهدنة باليمن

كل الوطن – فريق التحرير: أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ أن السعودية وسلطنة عُمان عملتا بشكل حثيث للتوصل إلى الهدنة باليمن، معتبراً أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي يمني خطوة مهمة لاستقرار البلاد.

وقال غروندبيرغ، في جلسة خاصة في مجلس الأمن، اليوم الخميس: إن “الأمم المتحدة بحثت سبل تقوية الهدنة وتمديدها في اليمن”.

وأوضح غروندبيرغ أن الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل إلى حل دائم باليمن، مشدداً على ضرورة معالجة الخروقات ضمن آليات الهدنة، خاصة أنها مؤقتة وهشة ويجب العمل على تثبيتها.

وبين أن الهدنة شهدت دخول سفن الوقود والمساعدات إلى موانئ الحديدة، داعياً إلى ضرورة فتح الطرق إلى تعز من أجل تسهيل تنقل اليمنيين.

وأشار إلى أن مشاورات الرياض أكدت الالتزام بالحل السياسي، مشيداً بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي.

ودعا إلى انخراط اليمنيين في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، مؤكداً أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي خطوة مهمة لاستقرار اليمن.

وكان غروندبيرغ أعلن، الأسبوع الماضي، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية، والحوثيين الموالين لإيران.

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.