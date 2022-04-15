معارض افتراضية تابعة لشؤون الحرمين الشريفين

كل الوطن – فريق التحرير: تجاوزت زيارات المعارض الافتراضية التابعة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليوني زائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، عن ريان المسعودي، مدير عام المعارض الرقمية، قوله إن الرئاسة التابعة لشؤون الحرمين استخدمت لأول مرة تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت تزامناً مع إطلاق معارض الرئاسة الميدانية لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض “آيات بينات”، ومعرض “وأقيموا الصلاة”.

ولفت إلى أن المعارض الافتراضية تزامن إطلاقها مع المعارض الميدانية وتمت محاكاتها من الناحية البصرية والتقنية، التي تتيح للجميع زيارة المعرض افتراضياً وتفاعلياً.

ومطلع أبريل 2022 دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثلاثة معارض ثقافية بتقنية الواقع الافتراضي “VR” والذكاء الاصطناعي.

وتعنى معارض “آيات بينات” بكل ما يخص القرآن الكريم والخدمات التي يستفيد منها الزوار والقاصدون؛ مثل الترجمة إلى عدة لغات، ومصحف لغة برايل، وعرض جهاز المكفوفين الجديد، وإحصاءات عن مقرأة الحرمين الشريفين، وعرض للمصاحف والمخطوطات القديمة من كنوز مكتبة الحرم المكي الشريف، ومجموعة من الصور والمعلومات المتنوعة.

ويركز معرض “أقيموا الصلاة” على الجانب الإيماني في إثراء تجربة الزوار، وعرض ما تقدمه الرئاسة للمصلين من خدمات في المصليات وتجهيزها للزائرين.

أما معرض “كسوة الكعبة المشرفة” فيعنى بإبراز الجهود المبذولة في خدمة الكعبة المشرفة وكسوتها، باستعراض مراحل كسوة الكعبة المشرفة من البداية إلى النهاية، وعرض عدد من القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة.