الوليد بن طلال يرفض اقتراح إيلون ماسك بشأن اقتناء “تويتر”

كل الوطن – فريق التحرير: رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال اقتراح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لاقتناء الحزمة الكاملة من أسهم شركة “تويتر” الأمريكية.

وأكد ماسك اليوم الخميس، على حسابه في “تويتر” أنه اقترح اقتناء 100 بالمائة من أسهم “تويتر” بسعر 54.20 دولار مقابل كل منها، غير أن الأمير السعودي لكونه أحد أكبر مساهمي الشركة الأمريكية أعرب عن قناعته بأن هذا السعر غير مناسب.

وذكر الوليد بن طلال على حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “لا أعتقد أن العرض المطروح من قبل إيلون ماسك (54.20 دولارا) يقترب من القيمة الجوهرية الفعلية لـ”تويتر” نظرا لأفق نموها”.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTkpic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022