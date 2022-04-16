سعودية تحقق حلم زوجها بعد 3 سنوات من غرقه في شلالات نياغرا

كل الوطن – فريق التحرير: حققت المبتعثة السعودية لنيل درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة Kent state university، هند أحمد عداوي، حلم زوجها بعد سقوطه فى مياه شلالات نياغرا فى الجانب الأمريكي التابع لولاية نيويورك قبل ثلاث سنوات تقريباً، بعد أن حصلت مطلع الأسبوع الحالي على شهادة الدكتوراه في الفيزياء.

ونقلت صحيفة عكاظ عن عداوي قولها: بعد توفيق الله ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، تحقق حلمنا جميعا وحلم الفقيد الذي كان يدعمني ويشجعني للحصول على الدكتوراه.

وأضافت: «لم تكن الرحلة سهلة أبدا، كانت مليئة بالتحديات خاصة بعد وفاة زوجي أصبحت أما وأبا، أعمل على رسالتي من الصباح إلى المساء وأعود الى المنزل لأكمل مهامي العائلية ورعاية الأبناء، لم يكن هناك وقت للراحة وكان اهتمامي ينصب على دراستي لتقليص المدة قدر المستطاع، وقد تكللت ولله بالنجاح وكنت من أوائل المتخرجين»، مشيرة إلى أن استقرار والدها ووالدتها معها في الولايات المتحدة كان له فضل كبير في إنجاز مهمة الحصول على الدكتوراه وتخفيف الكثير من المصاعب.

وأوضحت أن إجراء التجارب في معامل دولية متطورة وعلى يد علماء متخصصين دفعها للاستمرار لتنقل ما تعلمته إلى أبناء وبنات الوطن، وقدمت الشكر لسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المتحدة السفيرة ريما بنت بندر، التي قدمت لها الدعم خلال مسيرتها وبعد حادثة وفاة زوجها، كما شكرت الملحقية الثقافية في أمريكا والنادي السعودي بجامعة كنت.

يذكر أن ولاية نيويورك الأمريكية شهدت فى يوليو 2019 وفاة مبتعث سعودى لمرحلة الدكتوراه فى تخصص التقنية وإدارة الطيران، بعد سقوطه فى مياه شلالات نياغرا .