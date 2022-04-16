مقطع فيديو أرشيفي متداول لولي العهد بن سلمان وما تعهد به أمام والده قبل توليه العرش بسنوات (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أرشيفي لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قيل إنه في عام 2007 عندما كان الملك سلمان بن عبد العزيز، أميرا للرياض قي تلك الفترة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معربين عن حبهم لولي العهد وعن شعورهم بالفخر والعز به.

#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان.. فخرنا.. عزنا.. سعادتنا.. هيبتنا.. وصمام أمان بلادنا. pic.twitter.com/JqItZUPtdO — عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) April 16, 2022

وفي مقطع الفيديو المتداول، قال الامير محمد بن سلمان: “سيدي صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض..إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم وبالعلم تزدهر المجتمعات”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “كم هو جميل يا سيدي (الأمير سلمان بن عبدالعزيز) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه”.

فعاله انطقت لسانه

قال وفعل عسى الله يحفظه https://t.co/CjY36NBMMq — وايل فهد الهذال (@alhathal2016) April 16, 2022

وأضاف: “سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن، تحافظ على مكتسباته، وترعى مصالحه، وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء، فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات، نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان..عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر، وكل المستقبل”.