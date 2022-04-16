ولي العهد يناقش مع رئيس وزراء باكستان الجديد تعزيز العلاقات الثنائية

كل الوطن – فريق التحرير: أجرى سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا مع شهباز شريف الذي انتخب رئيسا جديدا لحكومة باكستان، في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن الأمير محمد هنأ شريف بتوليه منصب رئيس الوزراء وتنمى له “التوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني”.

بدوره، عبر رئيس الوزراء الباكستاني إلى ولي العهد السعودي، وفقا لـ”واس”، عن “الشكر والتقدير على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة”.

ولفتت الوكالة أن أن الأمير محمد وشريف أكدا خلال المكالمة على “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين” واتفقا على “تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات”.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، حسب “واس”، عن امتنانه لما تتلقاه دولته من دعم من السعودية، بينما أكد الأمير محمد حرص قيادة المملكة على “دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة”.

من جانبها، أفادت وكالة “أسوشيتد برس باكستان” بأن المكالمة توجت بالاتفاق على العمل المشترك على مواصلة توسيع وتنويع الروابط الثنائية بين إسلام آباد والرياض في المجالات كافة، خصوصا في مجال التجارة، بما يشمل خلق فرص عمل واستثمار جديدة.

وانتخب شريف رئيسا جديدا لحكومة باكستان في الأسبوع الماضي، بعد فشل سلفه عمران خان في حل الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنعها من التصويت على حجب الثقة عنه.

المصدر: “واس” + “أسوشيتد برس باكستان”