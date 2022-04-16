فاندام يفاجئ جمهور رامز جلال بحذف كل منشوراته عن «رامز موفى ستار»

كل الوطن – فريق التحرير: فاجأ الفنان العالمي «جان كلود فاندام» متابعيه ومحبيه في الوطن العربي بحذف كل منشوراته عن برنامج رامز موفي ستار، الذي يشارك فيه «فاندام» بصحبة رامز جلال في رمضان الحالي.

وظهرت آخر تويتة على صفحة «فاندام» على تويتر يوم 4 أكتوبر عام 2021 … ولم تظهر أي تويتة أو رد على تويتة تخص برنامج رامز موفي ستار.

وعلى صفحته على الفيس بوك التي فيها حوالي 34 مليون فولورز. آخر بوست فيها كان عبارة عن لقاء لفاندام مع مجموعة من أصدقائه حول العالم ولا يوجد بوست يخص برنامج رامز موفي ستار.

ليثير فاندام التساؤلات حول ما حدث وهل هو أمر طبيعي أم هناك شيء خفي حدث في الكواليس دفعه لحذف كل منشوراته عن البرنامج هكذا.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم أمام النجم العالمي فان دام.

ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تسير بسرعة في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، تظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

رامز جلال الأقل مشاهدة في رمضان 2022

وكان مؤشر منصة “شاهد” كشف عن مفاجأة غير سارة للنجم رامز جلال، بعد احتلال برنامج للمقالب “رامز موفي ستار” المركز الأخير ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، لأوّل مرة على مدار السنوات الماضية حيث تعوّد أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بأرقام قياسية.

ووضعت القائمة المعلنة عبر المنصة وفقا للمشاهدات الرسمية، مسلسل النجم عمرو سعد “توبة” في الصدارة، فيما يحتل مسلسل “راجعين يا هوى” للنجوم خالد النبوي ونور وهنا شيحة، المركز الثاني في القائمة.

وفي المركز الثالث يقع مسلسل “المداح 2 – أسطورة الوادي” للنجم حمادة هلال، وفي المركز الرابع مسلسل “مين قال” للنجمين جمال سليمان وأحمد داش، الذي انتهى رسميا مع منتصف شهر رمضان حيث ينتمي لتصنيف مسلسلات الـ15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض بدلا منه مسلسل “بطلوع الروح” للنجمة منة شلبي بداية من منتصف ليل السبت 16 أفريل.