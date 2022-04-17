بعد 30 يوما من استلام الوزارة.. وزير الاتصالات السعودي يكشف تفاصيل استدعاء الأمير بن سلمان له (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف وزير الاتصالات السعودي، عبد الله السواحة، عن تفاصيل أول استدعاء له من قبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعد شهر واحد من تعيينه وزيرا .

وخلال استضافته ببرنامج “الليوان”، قال عبد الله السواحة موضحا: “ما خلص شهر لي بالتكليف كوزير، جاءني استدعاء من الأمير محمد بن سلمان..بعد 30 يوما جاني استدعاء..ليش الشكاوى ما تحسنت؟”

استدعاء من ولي العهد بعد 30 يوم..

م.عبدالله السواحه يتحدث عن أول كشف حساب له أمام الأمير محمد بن سلمان حول "شكاوى الناس" بعد تكليفه وزيراً بشهر واحد@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفرpic.twitter.com/iZLC1ys9hT — الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

وأضاف السواحة: “هذاك الاجتماع انقلب من استجواب في البداية، إلى أعظم تمكين جاء للقطاع في العشرين سنة الماضية..وعندي الأرقام والحقائق”.

وعن تفاصيل الاجتماع مع ولي العهد، أوضح وزير الاتصالات قائلا: “لما دخلت الاجتماع..سمو سيدي (الأمير محمد بن سلمان) قال..”ليش الشكاوى ما تحسنت؟ الأسهم..القيمة الإسمية لسة ما تحسنت..السرعات”..قلت له سمو سيدي أستأذنك..ممكن أتكلم بأريحية؟” مشيرا إلى أنه كشف لولي العهد، عن مشكلة في الطيف الترددي لوزارة الدفاع، “حاجزه 20 سنة”، مما يعيق مسألة السرعات.

في حين رد عليه الأمير محمد بن سلمان: “إذا كان فعلا احنا ماسكين 20 سنة، في 20 دقيقة بحرر لك إياه”، وفق ما كشف وزير الاتصالات.

كما لفت السواحة إلى أنه “تم تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد وعضويته وكل أصحاب ذات العلاقة، وفي الاجتماع تم بالفعل تحرير القرار في 20 دقيقة”، موضحا أن “الطيف الترددي كان في ذلك الوقت 260 ميغاهيرتز، وأصبح الآن 1200 ميغاهيرتز”.

وتابع: “كنا في متذيلة المجموعة الـ20..صرنا رقم 2 في العالم، بعد اليابان”.