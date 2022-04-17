تركي آل الشيخ يعلن عن بدء “مسابقة أبو ناصر” بمناسبة رمضان ويكشف شروطها وجوائزها

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن بدء “مسابقة أبو ناصر” التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وطرح تركي آل الشيخ السؤال الأول من المسابقة، لافتا إلى أن المسابقة عبارة عن “سؤال كل يوم، وأن إعلان اسم الفائز الساعة 1 فجرا، والجائزة هي 30 ألف ريال يوميا”.

وأوضح آل الشيخ أن شروط المشاركة في المسابقة هي “الجواب مع اقتباس للتغريدة، ومتابعة الحساب، والمشاركة بالهاشتاغ، وريتويت ولايك”.