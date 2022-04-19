السعودية.. القبض على مواطن بسبب إشارة نابية تجاه رجل أمن

كل الوطن – فريق التحرير: قبضت السلطات الأمنية السعودية بمنطقة مكة على مواطن ظهر في مقطه فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق تجاه رجل أمن، حسبما أعلن حساب الأمن العام على تويتر.

وكان رجل الأمن يؤدي عمله من خلال تحرير مخالفة عكس سير بحق الرجل الذي رد بممارسة حركات مشينة “ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي”، طبقا لما نقلته صحيفة “سبق”.

وتم إيقاف الرجل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد إحالته للنيابة العامة وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.

وأظهر مقطع فيديو وثق الحادثة انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شابا يشير بيده تجاه رجل أمن أثناء تحريره على ما يبدو مخالفة مرورية بحقه داخل الدورية، دون أن يتمكن رجل الأمن من رؤية الحادثة.

وكان النائب العام السعودي أصدر أمرا بسرعة القبض على المتهم بممارسة حركة غير أخلاقية، بالإضافة إلى أحد مرافقيه الذي وثق الحادثة بمقطع فيديو.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن ما قام به المذكوران ينطوي على سلوك جنائي مُجرَّم. وستتم إحالة المذكورَيْن للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات للمطالبة بالعقوبات الجزائية المشددة بحقهما.

وشدَّد المصدر على تجريم الاعتداء على رجال الأمن بأي سلوك كان، وأن الجناية عليهم تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المشدَّدة بحق مَنْ يقوم بذلك، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة.