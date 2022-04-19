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السعودية.. القبض على مواطن بسبب إشارة نابية تجاه رجل أمن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:22 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
A handout picture provided by the Saudi Ministry of Media on July 26, 2020, shows a policeman checking the identity of a driver in Saudi Arabia's holy city of Mecca, during the annual hajj pilgrimage amid the coronavirus crisis. - The 2020 hajj season, which has been scaled back dramatically to include only around 1,000 Muslim pilgrims as Saudi Arabia battles a coronavirus surge, is set to begin on July 29. Some 2.5 million people from all over the world usually participate in the ritual that takes place over several days, centred on the holy city of Mecca. This year's hajj will be held under strict hygiene protocols, with access limited to pilgrims under 65 years old and without any chronic illnesses. (Photo by Saudi Ministry of Media / AFP) / XGTY / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MINISTRY OF MEDIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
A handout picture provided by the Saudi Ministry of Media on July 26, 2020, shows a policeman checking the identity of a driver in Saudi Arabia's holy city of Mecca, during the annual hajj pilgrimage amid the coronavirus crisis. - The 2020 hajj season, which has been scaled back dramatically to include only around 1,000 Muslim pilgrims as Saudi Arabia battles a coronavirus surge, is set to begin on July 29. Some 2.5 million people from all over the world usually participate in the ritual that takes place over several days, centred on the holy city of Mecca. This year's hajj will be held under strict hygiene protocols, with access limited to pilgrims under 65 years old and without any chronic illnesses. (Photo by Saudi Ministry of Media / AFP) / XGTY / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MINISTRY OF MEDIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

كل الوطن – فريق التحرير: قبضت السلطات الأمنية السعودية بمنطقة مكة على مواطن ظهر في مقطه فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق تجاه رجل أمن، حسبما أعلن حساب الأمن العام على تويتر.

وكان رجل الأمن يؤدي عمله من خلال تحرير مخالفة عكس سير بحق الرجل الذي رد بممارسة حركات مشينة “ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي”، طبقا لما نقلته صحيفة “سبق”.

وتم إيقاف الرجل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد إحالته للنيابة العامة وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.

وأظهر مقطع فيديو وثق الحادثة انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شابا يشير بيده تجاه رجل أمن أثناء تحريره على ما يبدو مخالفة مرورية بحقه داخل الدورية، دون أن يتمكن رجل الأمن من رؤية الحادثة.

وكان النائب العام السعودي أصدر أمرا بسرعة القبض على المتهم بممارسة حركة غير أخلاقية، بالإضافة إلى أحد مرافقيه الذي وثق الحادثة بمقطع فيديو.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن ما قام به المذكوران ينطوي على سلوك جنائي مُجرَّم. وستتم إحالة المذكورَيْن للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات للمطالبة بالعقوبات الجزائية المشددة بحقهما.

وشدَّد المصدر على تجريم الاعتداء على رجال الأمن بأي سلوك كان، وأن الجناية عليهم تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المشدَّدة بحق مَنْ يقوم بذلك، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة.

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