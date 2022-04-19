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44 ثانية رُعب.. الأمن المصري يفحص فيديو فتاة البلكونة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:54 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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44 ثانية رُعب.. الأمن المصري يفحص فيديو فتاة البلكونة

كل الوطن – فريق التحرير: كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق لحظة ما قبل سقوط فتاة من البلكونة.

وأضاف المصدر أنه جاري تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو والوقوف على ملابسات الواقعة حول ما إذا كان الشخص الذي ظهر بالفيديو يحاول إلقاء الفتاة من البلكونة أم يحاول إنقاذها من السقوط، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ووثق الفيديو الذي كانت مدته 44 ثانية مشادة كلامية بين شخصين كانا يقفان في بلكونة أحد المساكن بعدها قام أحدهما ظهروا بمساعدة الفتاة على الصعود وأنقذها من السقوط.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الشخص الذي حاول إلقاء الفتاة هو والدها ، حيث هددها بالقتل رميًا من “البلكونة” وأن من إنقذها هو أحد الجيران.

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