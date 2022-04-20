د. عبدالمجيد الجلاَّل: المجلس الرئاسي اليمني.. وماذا بعد؟

من أبرز إيجابيات المبادرة الخليجية ، لإنهاء الصراع في اليمن ، إعلان تشكيل مجلس رئاسي يمني جديد ، لإدارة الملف اليمني ، في المرحلة المُقبلة ، وطي صفحة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، بكل إيجابياتها وسلبياتها !

فور تشكيله ، تلقى المجلس الرئاسي الجديد ، دعماً قوياً من المملكة العربية السعودية ، على أمل استكمال المرحلة الانتقالية ، وإنهاء أزمة اليمن التي ظلت نيرانها ، تعصف بأمن واستقرار المنطقة ، لأكثر من سبع سنوات !

أكثر من ذلك ، قررت القيادة السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بنحو 3 مليارات دولار ، كما حثت المجلس الرئاسي على البدء بالتفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة ، وفي الوقت نفسه ، دعت ، إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير المشتقات النفطية !

هذا الدعم السعودي الكبير ، خطوة إيجابية مهمة ، لتعزيز دور المجلس الرئاسي ، في بناء السلام المُستدام ، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والخدمية ، التي تؤرق الشعب اليمني !

لذا ، يُفترض ، أن يبدأ المجلس الرئاسي ، على الفور ، ببناء برنامج سياسي ، يضع الخطوط العامة ، للسياسة اليمنية ، في المرحلة المُقبلة ، بما في ذلك ، آليات التفاهم مع جماعة الحوثي ، وجهود إنهاء الحرب ، وبناء السلام ، وتفعيل برامج التنمية !

ولكن ، وقبل كل شيء ، عليه العمل ، بجدية تامة ، لجهة تحقيق توافق وتناسق ، بين أعضائه ، بكل الملفات والأزمات اليمنية الراهنة ، ومن شأن ذلك ، منحه قدرة أكبر ، على إنجاز مهامه ، على أفضل صورة ممكنة !

إذ ، من المعلوم ، أنَّ المجلس الرئاسي ، لا يخلو من وجود تنافر فكري وسياسي ، بين أعضائه ، منهم على سبيل المثال ذلك التنافر الواضح بين السيد سلطان العرادة محافظ مأرب ، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، فالأول محسوب على الإخوان المسلمين ، والثاني مُناهض شرس لفكرهم ومواقفهم السياسية ،

كذلك ، عيدروس الزبيدي ، هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، وأجندة المجلس الانتقالي ، تتباين تماماً ، مع أجندة المجلس الرئاسي، فكيف تجتمع النقائض في مجلسٍ واحد !

لذا ، من المهم جداً ، بناء تنسيق مُتكامل ، بين أعضاء المجلس الرئاسي ، والتوافق على أجندة مُتناسقة ، تخدم القضية اليمنية، هذا من جهة !

ومن جهة أخرى ، الظروف الراهنة ، إقليمياً ، ودولياً ، لن تسمح بقيام كيان انفصالي ، في اليمن ، وتنصب جهود المجتمع الدولي ، على إنهاء الحرب ، والتفاهم مع الحوثيين بشأن ذلك ، بما يسمح ، بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، تضم كافة الأطراف اليمنية ، تُمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تؤذن بانتهاء الحرب ، وقيام السلام ، والوئام ، في كل أرجاء اليمن !

وهذا يعني ، بطبيعة الحال ، أنَّ العقل والحكمة ، تستلزم تأجيل أجندة المجلس الانتقالي الجنوبي ، وتفرغ المجلس الرئاسي اليمني ، لبناء السلام مع الحوثيين ، ومعالجة كل المشكلات الاقتصادية والخدمية ، بغية التخفيف نسبياً من الأزمات المعيشية الخانقة التي يعيشها الشعب اليمني !

خلاصة القول ، الآمال معقودة ، على المجلس الرئاسي اليمني ، لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ، وبناء السلام مع الحوثيين ، فهل يكون المجلس على قدر المسؤولية الوطنية ، ويُمارس مهامه وفق ما يخدم اليمن وشعبه !

نأمل ذلك !