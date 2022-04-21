السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 700 ألف قرص إمفيتامين المخدر وأكثر من طنين من الحشيش

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية عن إحباط أكثر من 700 ألف قرص من مخدر الإمفيتامين وأكثر من طنين من مخدر الحشيش جنوبي المملكة، وتوقيف 120 متهما.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني إن “المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان، ونجران، وعسير، والجوف، وتبوك، من إحباط محاولات تهريب 708910 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وطنين و136 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و80 طنا و528 كيلوغراما من نبات القات المخدر، والقبض على 120 متهما، منهم 40 مواطنا، و80 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية، الإثيوبية، الصومالية، المصرية، الباكستانية والأردنية، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص”.

المصدر: “عكاظ”