شرطة الرياض تقبض على وافد نازح لنشله حقيبة امرأة

كل الوطن – فريق التحرير: قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد نازح، ظهر في مقطع فيديو مرتكبًا حادثة جنائية بمركبة مسروقة، تمثلت في نشل حقيبة امرأة أثناء سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، بمشاركة وافد من الجنسية اليمنية جارٍ القبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.