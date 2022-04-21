مذبحة على مائدة إفطار بمصر.. قتل شقيقيه والثالث يصارع الموت

كل الوطن – فريق التحرير: شهد حي “الوراق”، أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة في مصر، جريمة بشعة عندما أنهى موظف بالسكة الحديد حياة شقيقيه رمياً بالرصاص وأصاب الثالث “على مائدة رمضان” بسبب خلاف على ميراث والدهم.

ونشبت مشادة كلامية بين الأشقاء الأربعة بينما كانوا يتناولون طعام إفطار رمضان وتطورت إلى مشاجرة، فأطلق على إثرها أحدهم الرصاص وأردى اثنين من أشقائه بينما أصاب الثالت بجروح بليغة وهو يصارع الموت في العناية المشددة،

وسارعت الشرطة إلى الحضور إلى موقع الحادثة فور الإبلاغ عن سماع دوي طلقات نارية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب،وفقل لوسائل إعلام مصرية.

وكشفت التحريات أن المتهم لاذ بالفرار فور اقتراف جريمته، فيما جرى إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.