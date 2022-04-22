اندلاع حريق في الكاظمية شمالي بغداد.. فيديو

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مدرسة في الكاظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع بمساحة من الأعشاب والأشجار داخل مدرسة ابتدائية خلف بلدية الكاظمية”.

وأضاف المصدر أنه “تم اخماد حادث حريق آخر اندلع داخل مساحة من الأشجار والأعشاب في مركز صحي قريب على حادث الحريق الـول”.