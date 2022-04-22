  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

اندلاع حريق في الكاظمية شمالي بغداد.. فيديو

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 22 أبريل 2022 - 2:28 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
اندلاع حريق في الكاظمية شمالي بغداد.. فيديو

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مدرسة في الكاظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع بمساحة من الأعشاب والأشجار داخل مدرسة ابتدائية خلف بلدية الكاظمية”.

وأضاف المصدر أنه “تم اخماد حادث حريق آخر اندلع داخل مساحة من الأشجار والأعشاب في مركز صحي قريب على حادث الحريق الـول”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة