السعودية.. كلاب تنهش طفلاً عمره عامان بطريقة مروعة

كل الوطن – فريق التحرير: تعرض طفل في السعودية يبلغ من العمر عامين لإصابات بليغة بعد أن نهشته كلاب ضالة.

تعرض الطفل سيف اليامي البالغ في محافظة الخفجي شمال شرقي السعودية، لإصابات بليغة بعد تعرضه لهجوم من كلاب ضالة.

وفي التفاصيل، التي أوردها موقع العربية نت قال صالح اليامي، عم سيف، إن 9 كلاب ضالة استدرجت الصغير أثناء اللعب، وما إن دخل الملعب حتى هاجمته.

كما أضاف أن الإصابات طالت ابن شقيقه بالكامل من الرأس حتى القدم.

أوضح أنه نقل في البداية إلى مستشفى الخفجي العام، لكن الإمكانات اللازمة لعلاجه والتعامل مع حالته لم تكن كافية، فنقل إلى مستشفى القطيف حيث خضع للعلاج وأجريت له جراحة في الرأس، مؤكداً أن وضعه الصحي في تحسن.

وختم حديثه قائلاً: “تواصلنا مع أمانة المنطقة الشرقية منذ 8 أشهر وقدمنا بلاغات بشأن الكلاب الضالة التي طالما هاجمت أطفالاً وكباراً وعائلات، وباتت تسكن معنا في حي المحمدية في الخفجي”، مشدداً على أن الأمانة لا بد أن تحل هذه المشكلة.

كما أكد أن الأسرة ستتابع مشكلة تكاثر الكلاب في الحي وخطورتها على الأطفال والسكان.