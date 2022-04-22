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السعودية.. صاعقة تقضي على 5 رؤوس من قطيع إبل

كل الوطن - فريق التحرير22 أبريل 2022آخر تحديث : الجمعة 22 أبريل 2022 - 6:12 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
A herd of camels stares after it is disturbed during its lunch of hay at the Riyadh camel market May 23. Riyadh's camel market is one of the largest in the Arab world, with more than 100 camels being bought and sold each day. SAUDIA ARABIA
A herd of camels stares after it is disturbed during its lunch of hay at the Riyadh camel market May 23. Riyadh's camel market is one of the largest in the Arab world, with more than 100 camels being bought and sold each day. SAUDIA ARABIA

كل الوطن – فريق التحرير: في حادثة غريبة، ضربت صاعقة رعدية، قطيعا من الإبل غرب محافظة عفيف السعودية، وأدت إلى نفوق خمسة منها.

وتشهد محافظتي عفيف ومهد الذهب، أمطارا متفرقة منذ الخميس.

ونشرت صحيفة “سبق” السعودية، مقطع فيديو متداول، يظهر أثر الصاعقة الرعدية، ونفوق الإبل التي أصابتها حول حظيرتها وقت هطول الأمطار والزوابع الرعدية.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر تنبيها، يتوقع حدوث رياح نشطة وسحب رعدية وتدني في مدى الرؤية على مناطق عدة في المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، على عدة مناطق، تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير والباحة.

ونقلت صحيفة “عاجل” السعودية، عن المركز توقعه، امتداد الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

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