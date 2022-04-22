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تونس.. سجن موظف بتهمة التحرش الجنسي بثلاث قاصرات

كل الوطن - فريق التحرير22 أبريل 2022آخر تحديث : الجمعة 22 أبريل 2022 - 6:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
تونس.. سجن موظف بتهمة التحرش الجنسي بثلاث قاصرات

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت السلطات التونسية، قرارا بسجن موظف بالمركز المندمج لرعاية الطفولة بتهمة التحرش الجنسي بثلاث فتيات قاصرات.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي، أن “النيابة العمومية بمحكمة سيدي بوزيد الابتدائية قد أذنت، على خلفية الشكاية المقدمة من مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد في حق ثلاث فتيات قاصرات يقمن في المركز المندمج لرعاية الطفولة بسيدي بوزيد، والتي تضمنت تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل موظف بنفس المركز، بفتح بحث في الموضوع لدي الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للشرطة بسيدي بوزيد”.

وأضاف: “على إثر استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية التي قررت إحالة المظنون فيه بحالة تقديم في مرحلة أولى ثم أصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن”.

المصدر: قناة “نسمة”

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