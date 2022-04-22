الملك سلمان يروي قصة عن والده ويثير تفاعلا على مواقع التواصل

كل الوطن – فريق التحرير: أثار فيديو نشره حساب الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يروي قصة عن والده، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الملك سلمان، في الفيديو الذي تناول فيه اعتراض والده على الدوام الكامل للعمل خلال شهر رمضان، إن الملك عبد العزيز لاحظ عمالا تحت أشعة الشمس الحارقة لدى متابعته أعمال بناء قصر المربع في رمضان. وحينها سأل المشرف عليهم عن مواعيد عملهم.

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضانpic.twitter.com/0oFlyQBwqR — الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضانpic.twitter.com/0oFlyQBwqR — الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضانpic.twitter.com/0oFlyQBwqR — الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022

وأضاف: “عندما رد رئيسهم بأنهم يعملون من الصباح حتى وقت العصر، تعجب الملك المؤسس وقال “أنا لا أعمل بيدي وأستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملا”.

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنهم يعيشون في مملكة الإنسانية.