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شرطة الشرقية تقبض على شخص أضرم النار داخل منزله نتج عنه وفاة 4 أشخاص

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 23 أبريل 2022 - 12:26 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
شرطة الشرقية تقبض على شخص أضرم النار داخل منزله نتج عنه وفاة 4 أشخاص

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت المعلومات الجديدة عن الجاني الذي جمع أسرة كاملة بغرفة واحدة وأحرقها في نهار رمضان، أنه في العقد الثالث من العمر وقريب من الدرجة الأولى للأسرة.

وتعرض الجاني، في مدينة صفوى بمحافظة القطيف، إلى إصابات في الحريق ويخضع للعلاج بالمستشفى حاليًا، ولم يعرف عنه أنه مصاب بأية أمراض نفسية، وفقًا لـ”العربية”.

ومن جهة أخرى، أصدرت الشرطة في المنطقة الشرقية بيانًا قالت فيه: “قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة 4 أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف..

“وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

وكانت أسرة قد لقيت حتفها بحريق منزلها في مدينة صفوى بمحافظة القطيف، بفعل جان لأسباب مجهولة.

وبحسب الجيران في هذا الحي، فقد فارق رجل الحياة هو وزوجته واثنان من أبنائهما في الساعة الأخيرة قبيل الإفطار في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان.

ويؤكد الجيران أن الجاني قام بسكب البنزين في الغرفة بعد إحكامها ومحاصرتهم فيها.

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