الفنانة المصرية سمية الخشاب تعلن وفاة والدتها

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب وفاة والدتها دون الكشف عن أسباب الوفاة أو موعد الجنازة والعزاء، وذلك عبر حسابها على موقع “تويتر”.
ونشرت سمية صورة لوالدتها من الحرم المكي، وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت والدتي الغالية إلي رحمة الله.. ربي يرحمها ويسكنها فسيح جناته آمين، نسألكم الدعاء”.
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