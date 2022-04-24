ارتفاع قتلى غرق زوارق مهاجرين قبالة تونس إلى 17 شخصاً

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن مسؤول قضائي اليوم الأحد إن إجمالي عدد من لقوا حتفهم في غرق قوارب مهاجرين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 17 شخصاً.

كان خفر السواحل التونسي قد قال أمس السبت إن أربعة زوارق تقل 120 مهاجرا أفريقيا كانت متوجهة إلى إيطاليا غرقت قبالة الساحل قرب مدينة صفاقس.

وقال مراد تركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس، إنه تم العثور على خمس جثث أخرى اليوم الأحد، إضافة إلى 12 جثة عثر عليها خفر السواحل خلال الليل. وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 98 شخصا.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وعبر مئات الآلاف البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة.