نجاة دبلوماسي كويتي من حادث إطلاق نار في واشنطن

كل الوطن – فريق التحرير: نجا دبلوماسي كويتي يعمل بعثة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية من حادث إطلاق نار.

وذكرت صحيفة “الراي” المحلية، اليوم الأحد، أن 14 طلقة أصابت سيارة المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في واشنطن.

وأشارت إلى أن “العميري” لم يصب بأي أذى، حيث كان ينتظر داخل سيارته خروج أبنائه من المدرسة.

ولم يعرف بعد حتى لحظة كتابة هذا الخبر خلفيات الحادث، وهل كان يستهدف الدبلوماسي الكويتي أم تصادف وجوده مع إطلاق نار في المكان.

وفي سبتمبر 2021، قال موقع “كويتيون في أمريكا” إن أحد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت شقته لوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة.