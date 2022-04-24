السعودية.. مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية لمنفذ سلوى

كل الوطن – فريق التحرير: قالت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، إن إجراءات بصدد اتخاذها لرفع الطاقة الاستيعابية لمنفذ سلوى الحدودي، الرابط بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصدد التعاقد مع شركات متخصصة بمقاولات الإنشاءات العامة؛ لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمنفذ سلوى.

وأوضحت أن الحديث يجرى حول مشروع آخر يستهدف “تأهيل وتطوير مباني الجوازات بمنفذ سلوى”، الذي يسمى قطرياً بـ”منفذ أبو سمرة”.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أن منفذ سلوى الحدودي يعبر منه من الجانبين سنوياً أكثر من 350 ألف شاحنة (دخول للمملكة وترانزيت) محملة بآلاف الأطنان من البضائع، في حين يعبره أكثر من مليون و300 ألف سيارة.

ويقع منفذ سلوى على بعد 5.5 كم غرب حدود قطر، و1.3 كم غرب مدينة سلوى، ويعتبر المنفذ البري الوحيد بين المملكة ودولة قطر.

ويتبع المنفذ جغرافياً لمنطقة سلوى في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ويبعد عن العاصمة الرياض 460 كم، فيما يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة 90 كم.

وفي يناير 2021، استأنفت الجهات الحكومية السعودية العمل في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، بعد تجميده أكثر من ثلاث سنوات خلال فترة الأزمة الخليجية التي انتهت بمصالحة.