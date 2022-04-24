بعد جريمة “صفوى”.. تحذيرات سعودية من “الشبو”

كل الوطن – فريق التحرير: حذرت جهات حكومية سعودية من مادة “ميثامفيتامين” المخدرة المعروفة باسم “الشبو”، بالتزامن مع جريمة أسرية مروعة قتل فيها الجاني أربعة من أفراد أسرته حرقاً تحت تأثير تلك المادة التي تسبب الإدمان من أول استخدام لها.

وأصدرت النيابة العامة في المملكة، أمس السبت، تحذيراً جديداً من مادة “الشبو” بالتزامن مع خطوة مماثلة من وسائل حكومية وخاصة، بينها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فيما يشبه الحملة الإعلامية للتوعية ضد مخاطر تلك المادة.

#النيابة_العامة

تنهض الحماية الجزائية تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسئولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها. pic.twitter.com/B7eNKlOIWB — النيابة العامة (@bip_ksa) April 23, 2022

وأقدم مواطن سعودي، يوم الخميس الماضي، على قتل والديه وأخيه وأخته بعدما حبسهم في غرفة بمنزل الأسرة في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وأضرم النار بعدما سكب البنزين في المكان.

وكشفت التحقيقات الأولية مع الجاني عن كونه نفذ جريمته المروعة التي هزت المملكة تحت تأثير تعاطيه لمادة “الشبو”، فيما لا تعفي القوانين المحلية مسؤولية المجرم عن جريمته إذا كان متعاطياً أو مدمناً للمخدرات.

وقالت النيابة العامة: إن “الحماية الجزائية تنهض تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية”.

وتابعت: “تنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها”.

وأضافت: “تُعرف مادة الشبو المحظورة والمؤثرة عقلياً باسم الميثامفيتامين، وهي من المواد المؤثرة عقلياً المُدرجة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأوضحت أن مخدر “ميثامفيتامين” يُعرف بعدة أسماء أخرى بين متعاطيه، وبينها “الشبو، والكريستال ميث، والآيس، والثلج، وجلاس”، في حين يتناول عبر الاستنشاق عن طريق الأنف، وهي أشهر طرق استخدامه، أو تدخينه مع السجائر، أو عن طريق الحقن، أو تناوله عن طريق البلع.

ونشرت “واس” بدورها تحذيراً من مخاطر “الشبو” تضمن الأعراض والآثار الصحية الناجمة عن تعاطيه، وبينها أن “تعاطي الميثامفيتامين (الشبو) يؤثر في سلوك المتعاطي ويقوده إلى العنف وفقدان الارتباط بالواقع وارتكاب جرائم بشعة”.

وقالت قناة “الإخبارية” إن القاتل في جريمة “صفوى” انهار بعدما أفاق من تأثير “الشبو” وعلم بمصير أفراد عائلته الأربعة الذين قضوا حرقاً.

فيما نقلت صحيفة “عكاظ” المحلية عن المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، قوله إن من المتوقع أن يحكم على الجاني بإقامة حد الغيلة عليه، أي أن يحكم عليه بالقتل لما قام به من قتل على سبيل المخادعة لمن استأمنوه.

وتكافح السعودية، شأن كل دول العالم؛ لمنع دخول المخدرات بمختلف أنواعها إلى البلاد الشاسعة، التي تمتلك حدوداً برية وبحرية طويلة مع دول بعضها يشهد حروباً واضطرابات، مثل اليمن، بينما تستضيف قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.

الخليج أون لاين