أكثر من 14 مليون مصلٍّ في المسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان

كل الوطن – فريق التحرير: وثقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبال مسجد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 14.772.46 مصلياً وأكثر من 944.355 زائراً ومصلياً في الروضة الشريفة.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، امس السبت، أن استقبال المصلين تم وسط منظومة خدمات متكاملة حرصت من خلالها الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.

بدوره أكد المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبد العزيز بن علي الأيوبي، أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين للمسجد النبوي من داخل وخارج المملكة استطاعت الوكالة تكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات في المسجد النبوي.

وقال الأيوبي: “الوكالات المساعدة تعمل على مدار 24 ساعة، والجهود تضاعفت في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل”.

وأوضح أن الوكالات عملت على تجهيز كل ما يخص التشغيل والصيانة والتفويج وإدارة الحشود والتطهير والسجاد والخدمات كافة في جوانب المسجد النبوي المخصصة للرجال والنساء.

وبين أنه تم تطبق جميع وسائل السلامة والتنسيق المنظم والمتكامل المستمر مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح؛ للمحافظة على مستوى عال من الخدمات، ليحظى الزائر والمصلي بخدمات شاملة متميزة تلبي احتياجاته.

وفي 30 مارس الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح لحاملي جميع أنواع التأشيرات بالدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، بعد الحصول على التصريح اللازم من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، في 5 مارس الماضي، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، التي أدت لإغلاق الحرمين أمام المصلين والمعتمرين نحو عامين.