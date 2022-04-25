سيل هائل شمال مهد الذهب في السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقاطع فيديو توثق سيلا مائيا في وادي الجريسية بشمال مهد الذهب بالمدينة المنورة، تسبب في انقلاب شاحنة وإعاقة حركة السير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث يظهر احتجاز السيول لشاحنة انقلبت على جانبها ولم تستطع المغادرة بسبب المياه الغزيرة، بالإضافة إلى وقوف عدد من المارة والمركبات على جانبي الوادي، دون القدرة على التوجه نحو الشاحنة وإنقاذها.

📍 فيديو مباشر

احتجاز السيارت في وادي الجريسية شمال #مهد_الذهب

الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٣هـ

24 إبريل 2022م

متابعة | رائد البليهد pic.twitter.com/hTTbysDjOt — عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الشهراني (@qr_ywg) April 25, 2022