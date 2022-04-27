السعودية.. القبض على متهوّر “التفحيط” في ملعب جازان (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان السعودية من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو يعتدي على مرفق عام بالتفحيط في مدينة جيزان.

وأكدت دوريات الأمن، أن المواطن تم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان قد وثق مقطع فيديو لشاب يمارس التفحيط داخل ملعب زراعي بحي المطار بوسط مدينة جازان معرضا حياة مرتاديه للخطر، متلفا أرضية الملعب.

متداول🚨 : شاب يقود مركبته على ارضية ملعب ويمارس التفحيط ويعبث بالممتلكات العامة في مدينة جيزان ..#جازان_الانpic.twitter.com/wUUKo2JK4I — جازان الان (@jazannow) April 25, 2022

المصدر: “سبق”