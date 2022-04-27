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وزارة الحج السعودية تصدر بيانا بشأن “كثرة التصوير” في الحرم

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 11:54 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
وزارة الحج السعودية تصدر بيانا بشأن “كثرة التصوير” في الحرم

كل الوطن – فريق التحرير: دعت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء العمرة.

وذكرت الوزارة على حسابها على تويتر إن “كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك”.

وأشارت إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، يجب احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك، وعدم تصوير أي موقف خاص.

وفي محاولة للتخفيف من أثر زحام المعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان، نصحت الوزارة بارتداء كمامات نظيفة وجديدة، والاستماع إلى إرشادات المراقبين، وعدم الاستعجال في أداء المناك، والامتناع عن حمل أمتعة كثيرة.

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