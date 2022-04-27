والدة معنفة جدة: لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي

كل الوطن – فريق التحرير: أكدت والدة معنفة جدة المعروفة بـ”الضحية منى” أنها وابنتها لن تتنازلا عن حقهما للاقتصاص من المعتدي، واصفة ما جرى لها بأنه عنف لا مثيل له.

وشددت على أنها لن تتنازل أبدا “وإذا حصل ذلك سأقتل نفسي”، ولن تقبل مبررات بأن الزوج مسحور أو مريض، مبينة أن “ابنتي مواطنة سعودية، يتيمة الأب ولها 6 إخوة، وزوجها كان في حالة غير طبيعية، وأرجح أن يكون متعاطيا لشيء ما، لكن لا أجزم بذلك”.

وأضافت: “البداية الأكثر عنفا كانت في شهر رجب الماضي عندما واجهت ابنتي عنفا أدى إلى حلق شعرها وضربها، وتقدمت وقتها ببلاغ وأحيل لدار الحماية، وابنتي كانت خائفة دائما على مستقبل أطفالها الثمانية، وواجهت بالطلاق الوهمي”، مشيرة إلى أن ابنتها أجرت عملية لمدة 9 ساعات وحالتها ما زالت غير مستقرة وشبه فاقدة للوعي”.

واتهمت الزوج الموقوف بوضع إصبعه في عينيها، ما تسبب في تلف عصب العين اليمنى، إضافة لإحداث مشاكل في عينها اليسرى، وخضعت لعمليات لمعالجة نحو 7 كسور متفرقة في جسدها، وتقرر منع الزيارة عن ابنتها إلى حين اكتمال التحقيقات.

ولفتت إلى أن الجريمة وقعت في منزل والد ووالدة الزوج المعنف، وأن الذي أبلغ السلطات عن الحالة هو والد الزوج وإخوانه انتصارا لحالة ابنتها، مبينة أن ابنتها كانت معزولة عن أسرتها ولا تجتمع بهم ولا تزورهم؛ بسبب منعها من زوجها، الذي كان يضربها باستمرار ويهددها بحرمانها من أولادها إذا اشتكت أو تحدثت لأحد.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح عن صدور أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بجدة، وذلك بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص للتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.والدة معنفة جدة لـ«عكاظ»: لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي

المصدر: “عكاظ”