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السعودية.. غلاء أسعار رحلات الطيران يدفع السلطات للتحرك

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 27 أبريل 2022 - 12:25 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
A picture taken on October 1, 2018 shows a Saudi Airlines passenger plane after landing in Arbil airport in northern Iraq, in the first direct flight from the Saudi coastal city of Jeddah to the capital of Iraq's Kurdish autonomous region. (Photo by Amer HILABI / AFP)
A picture taken on October 1, 2018 shows a Saudi Airlines passenger plane after landing in Arbil airport in northern Iraq, in the first direct flight from the Saudi coastal city of Jeddah to the capital of Iraq's Kurdish autonomous region. (Photo by Amer HILABI / AFP)

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية، الثلاثاء، بيانا بشأن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي، وذلك بعد ارتفاع أسعارها.

وفي بيانها الذي نشرته على حسابها بتويتر، قالت الهيئة إنها تلاحظ ارتفاعا ببعض فئات التذاكر، متعهدة باتخاذ إجراءات لمراجعة تسعير النقل الجوي.

وجاء في البيان “سنقوم بزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في القطاع الجوي”.

وأشارت الهيئة إلى أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم تعد أولوية قصوى.

وقد أشاد بعض المغردين ببيان الهيئة، وقال بن عويد: “توقيت مناسب وبيان ذكي يلامس الواقع”. وقال سعود آل سعود: “تحرك إيجابي.. مراجعة هيكلة تسعير النقل الجوي خطوة موفقة لضبط أسعار التذاكر وتوفيرها للمسافرين بأسعار مناسبة”.

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