الفنان محمد عبده مدين بالاعتذار من أمير سعودي (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف الفنان السعودي محمد عبده عن اسم الشخص الذي يشعر أنه مدين له بالاعتذار خلال مسيرته.

ما هي ثروة الفنان السعودي محمد عبده؟ ولماذا لم يغن بصوته الحقيقي في بداية مشواره الفني؟ (فيديوهات)

وخلال لقاء ببرنامج “مراحل مع علي العلياني”، أوضح محمد عبده أنه مدين بالاعتذار للأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز.

وأشار عبده إلى أنه مدين بالاعتذار أيضا “لكثير من الناس الذين رحلوا إلى الدار الآخرة ومنهم من ينتظر”، مضيفا: ” أرجو إنهم يسامحوني..الإنسان خطاء وخير الخطائين هم التائبين والمستغفرين..أتمنى أن من الله أن أتقابل معاهم في الدار الآخرة ولا يكون بيني وبينهم إلا السماح والمغفرة”.