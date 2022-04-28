صور مهيبة تُظهِر إمتلاء الحرم المكّي وساحاته بالكامل ليلة 27 رمضان

صور مهيبة نشرتها وكالة الأنباء السعودية، تُظهِر إمتلاء الحرم المكّي و ساحاته بالكامل ليلة 27 رمضان.
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