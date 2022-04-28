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صور مهيبة تُظهِر إمتلاء الحرم المكّي وساحاته بالكامل ليلة 27 رمضان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 28 أبريل 2022 - 1:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي

صور مهيبة نشرتها وكالة الأنباء السعودية، تُظهِر إمتلاء الحرم المكّي و ساحاته بالكامل ليلة 27 رمضان.

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