الملك سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار “الملك عبد العزيز الدولي”، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول قبيل توجهه إلى السعودية، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين.

وأضاف أردوغان: “خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها”.

المصدر: “الأناضول” + “واس”