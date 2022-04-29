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مصر.. مقتل إمامين تابعين لوزارة الأوقاف المصرية رميا بالرصاص

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:02 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
مصر.. مقتل إمامين تابعين لوزارة الأوقاف المصرية رميا بالرصاص

كل الوطن – فريق التحرير: لقي شيخان من أئمة مديرية أوقاف أسيوط في صعيد مصر، مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية بقرية الزاوية في مركز أسيوط، أثناء عودتهما من التفتيش على المساجد بالمحافظة، إثر خصومة ثأرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن الشيخ المجنى عليه الأول مرتبط بخصومة ثأرية بالقرية، وأثناء عودته من العمل يرافقه زميله الشيخ المجنى عليه الثاني في سيارة أحدهما الملاكي، تربص بهما أفراد من الخصومة وأطلقوا نحوهما الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتلهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

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